Газета
Политика

Кремль вновь не стал комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему пока нечего сказать по поводу возможности встречи Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мне нечего вам сказать в настоящий момент», – сказал он.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран встретятся в рамках Восточного экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке, запланированного на 10-13 сентября. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.

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Газета со ссылкой на западных чиновников утверждает, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.

Песков 5 сентября отказался комментировать эту публикацию. 7 сентября он отметил, что Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет дальше их развивать «без оглядки на мнение других стран».

В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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