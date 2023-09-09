Кремль вновь не стал комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему пока нечего сказать по поводу возможности встречи Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Мне нечего вам сказать в настоящий момент», – сказал он.
Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран встретятся в рамках Восточного экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке, запланированного на 10-13 сентября. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.
Газета со ссылкой на западных чиновников утверждает, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.
В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.