В Нью-Дели прошла встреча стран G20, которая началась 9 сентября. Россию на саммите представил министр иностранных дел Сергей Лавров. В МИД России заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».