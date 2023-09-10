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Лавров: Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20

Ведомости

Западные страны не смогли «украинизировать» повестку саммита G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут «РИА Новости».

«Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», – сказал он по итогам саммита «Группы двадцати».

При этом министр уточнил, что «украинский параграф включен» и обсуждается, но «он не про Украину».

«Украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют», – добавил Лавров.

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В итоговом заявлении участники G20 признали различие оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, а также приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине. В Киеве раскритиковали формулировки в декларации.

В Нью-Дели прошла встреча стран G20, которая началась 9 сентября. Россию на саммите представил министр иностранных дел Сергей Лавров. В МИД России заявляли, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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