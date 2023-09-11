Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

В видео «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Целью военных является военный пункт, в котором, по данным разведки, ежедневно в одно и то же время собираются высшие офицеры ВСУ, отмечает агентство. Затем Минобороны показывает кадры подготовки и пуска ракеты, после чего комплекс покидает стартовую позицию и военные оставляют машину в укрытии под специальной маскировочной сетью.