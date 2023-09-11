Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ
Минобороны РФ ударило крылатой ракетой «Искандер» Западного военного округа по командному пункту ВСУ. Кадры пуска ракеты опубликовало «РИА Новости».
В видео «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Целью военных является военный пункт, в котором, по данным разведки, ежедневно в одно и то же время собираются высшие офицеры ВСУ, отмечает агентство. Затем Минобороны показывает кадры подготовки и пуска ракеты, после чего комплекс покидает стартовую позицию и военные оставляют машину в укрытии под специальной маскировочной сетью.
По словам командира стартовой батареи Константина, «Искандером» наносят удары по командным пунктам, пунктам управления, складам вооружения, которые находятся в десятках, а зачастую и в сотнях километров вглубь обороны противника. В Минобороны отметили, что ВСУ постоянно пытаются обнаружить «Искандер». Для этого они применяют беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции и диверсионные группы.
Кроме того, украинские военные «вбрасывают данные ложных целей», но, как подчеркнули в ведомстве, это не приносит результатов. «[Российские] ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу», – заявили там.
10 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях. В Запорожской области российские военные поразили радиолокационные станции ARTHUR и П-18, а также склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ДНР было нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ.