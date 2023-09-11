Газета
Политика

Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

Ведомости

Минобороны РФ ударило крылатой ракетой «Искандер» Западного военного округа по командному пункту ВСУ. Кадры пуска ракеты опубликовало «РИА Новости».

В видео «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Целью военных является военный пункт, в котором, по данным разведки, ежедневно в одно и то же время собираются высшие офицеры ВСУ, отмечает агентство. Затем Минобороны показывает кадры подготовки и пуска ракеты, после чего комплекс покидает стартовую позицию и военные оставляют машину в укрытии под специальной маскировочной сетью.

По словам командира стартовой батареи Константина, «Искандером» наносят удары по командным пунктам, пунктам управления, складам вооружения, которые находятся в десятках, а зачастую и в сотнях километров вглубь обороны противника. В Минобороны отметили, что ВСУ постоянно пытаются обнаружить «Искандер». Для этого они применяют беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции и диверсионные группы.

Кроме того, украинские военные «вбрасывают данные ложных целей», но, как подчеркнули в ведомстве, это не приносит результатов. «[Российские] ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу», – заявили там.

10 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях. В Запорожской области российские военные поразили радиолокационные станции ARTHUR и П-18, а также склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ДНР было нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных