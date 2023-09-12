Президент России заявил, что из страны уехали около 170 деятелей культуры
Из России уехали около 160-170 деятелей культуры, не согласных с политикой РФ. Они покинули страну в том числе, чтобы сохранить свои иностранные активы, заявил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ.
«Каждый человек делает сам свой выбор. Деятели культуры – где-то 160-170 человек – уехали за рубеж. Они не согласны с политикой государства. Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь, говорить об этом, никто же не запрещает», – сказал президент.
Путин добавил, что отъезд деятелей культуры связан в том числе «с материальными вещами». «Накупили за последнее время домов, счета за границей – люди боятся это потерять. Чтобы это все сохранить, от них требуют, чтобы они критиковали [Россию], чтобы обличали», – сказал Путин.
По его словам, никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.
По мнению главы государства, уехавшие деятели культуры пусть лучше за рубежом работают, чем здесь «капают на мозги» и продвигают нетрадиционные ценности. «В конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать – хорошо. У нас все работает», – резюмировал президент.