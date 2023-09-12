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Президент России заявил, что из страны уехали около 170 деятелей культуры

Ведомости

Из России уехали около 160-170 деятелей культуры, не согласных с политикой РФ. Они покинули страну в том числе, чтобы сохранить свои иностранные активы, заявил президент Владимир Путин  в рамках пленарной сессии ВЭФ.

«Каждый человек делает сам свой выбор. Деятели культуры – где-то 160-170 человек – уехали за рубеж. Они не согласны с политикой государства. Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь, говорить об этом, никто же не запрещает», – сказал президент. 

Путин добавил, что отъезд деятелей культуры связан в том числе «с материальными вещами». «Накупили за последнее время домов, счета за границей – люди боятся это потерять. Чтобы это все сохранить, от них требуют, чтобы они критиковали [Россию], чтобы обличали», – сказал Путин.

По его словам, никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.

По мнению главы государства, уехавшие деятели культуры пусть лучше за рубежом работают, чем здесь «капают на мозги» и продвигают нетрадиционные ценности. «В конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать – хорошо. У нас все работает», – резюмировал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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