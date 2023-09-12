Президент России заявил, что из страны уехали около 170 деятелей культуры

«Каждый человек делает сам свой выбор. Деятели культуры – где-то 160-170 человек – уехали за рубеж. Они не согласны с политикой государства. Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь, говорить об этом, никто же не запрещает», – сказал президент.