Володин: США и ЕС проиграли торговую войну против России

В качестве подтверждения Володин напомнил слова президента РФ Владимира Путина на ВЭФ о том, что Россия «уже заработала в два раза больше» средств, чем заморозили Вашингтон и Брюссель в виде российских золотовалютных резервов. Кроме того, РФ активно ведет торговлю со странами АТР, уровень безработицы в стране снизился до рекордных 3%, а также Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, отметил Володин.