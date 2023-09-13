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Володин: США и ЕС проиграли торговую войну против России

Ведомости

США и ЕС ввели санкции против России, чтобы ослабить страну, но в результате проиграли торговую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем – разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна», – написал он в своем Telegram-канале. 

В качестве подтверждения Володин напомнил слова президента РФ Владимира Путина на ВЭФ о том, что Россия «уже заработала в два раза больше» средств, чем заморозили Вашингтон и Брюссель в виде российских золотовалютных резервов. Кроме того, РФ активно ведет торговлю со странами АТР, уровень безработицы в стране снизился до рекордных 3%, а также Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, отметил Володин.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.

Путин ранее неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. В ходе ПМЭФ он подчеркнул, что ограничения не помешают развитию России. По его словам, больше всего страдают от санкции те страны, которые их вводят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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