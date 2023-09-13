В Москве состоятся переговоры Лаврова и Ван И

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линиям разных ведомств и на разных уровнях». 1 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Он не уточнил формат, дату и место встречи. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Россия получила приглашение на форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре.