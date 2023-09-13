В Москве состоятся переговоры Лаврова и Ван И
Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И проведут переговоры в Москве 18 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга ведется на странице ведомства во «ВКонтакте».
«Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР», – сказала она.
В ходе встречи министры обсудят перечень двусторонних вопросов, включая контакты на высшем и высоком уровнях, отметила она. В частности, будет поднята тема укрепления взаимодействия на международной арене в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и др.
7 августа Лавров и Ван И провели телефонный разговор. В частности, министры отметили общее неприятие политики Запада в отношении России и Китая, а также стремление стран сдержать развитие стран с помощью санкций. Также Лавров поздравил китайского коллегу с назначением на пост министра и пожелал успехов в работе. Ван И стал главой китайского МИДа 25 июля по решению постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая.
В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линиям разных ведомств и на разных уровнях». 1 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времени встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Он не уточнил формат, дату и место встречи. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Россия получила приглашение на форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре.