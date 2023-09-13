Путин: РФ и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства
Россия и Северная Корея сегодня стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуя на благо мира и процветания в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официального обеда по случаю визита лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 г., когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся укрепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», – рассказал он.
Президент подчеркнул, что визит лидера КНДР проходит в товарищеской, дружеской атмосфере. Путин также поднял тост в честь дружбы между Россией и Северной Кореей.
«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами <...> за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал он.
Сегодняшние переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе на космодроме «Восточный» продлились около полутора часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что главы государств не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз- 2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.
После переговоров Путин и серокорейский лидер провели встречу в тет-а-тет, после чего начался обед, на котором Ким Чен Ын заявил, что уверен в победе России на спецоперации на Украине.