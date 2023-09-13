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Путин: РФ и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства

Ведомости

Россия и Северная Корея сегодня стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуя на благо мира и процветания в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официального обеда по случаю визита лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 г., когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся укрепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», – рассказал он.

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Президент подчеркнул, что визит лидера КНДР проходит в товарищеской, дружеской атмосфере. Путин также поднял тост в честь дружбы между Россией и Северной Кореей.

«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами <...> за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал он.

Сегодняшние переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе на космодроме «Восточный» продлились около полутора часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что главы государств не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз- 2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.

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После переговоров Путин и серокорейский лидер провели встречу в тет-а-тет, после чего начался обед, на котором Ким Чен Ын заявил, что уверен в победе России на спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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