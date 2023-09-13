Путин: РФ и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства

«Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 г., когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся укрепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», – рассказал он.