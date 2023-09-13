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Политика

Шойгу: у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, которые пытаются вести контрнаступление. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в прямом эфире «России-1».

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав – всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания», – сказал он.

Шойгу добавил, что ВС РФ сейчас «активно держат оборону», отметив, что «где-то она сложнее, а где-то проще». Главная задача – «выбивать и выбивать технику» противника, отметил министр. Он подчеркнул, что у России «нет других вариантов», кроме как победить на Украине.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления составили уже 71 500 человек.

В начале сентября Шойгу говорил, что за три месяца ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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