Шойгу: у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, которые пытаются вести контрнаступление. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в прямом эфире «России-1».
«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав – всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания», – сказал он.
Шойгу добавил, что ВС РФ сейчас «активно держат оборону», отметив, что «где-то она сложнее, а где-то проще». Главная задача – «выбивать и выбивать технику» противника, отметил министр. Он подчеркнул, что у России «нет других вариантов», кроме как победить на Украине.
В начале сентября Шойгу говорил, что за три месяца ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии.