В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка

Подоляк заявил в интервью с украинским «Новым изданием», что интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб. По его мнению, проблема двух стран в том, что они не проводят анализ последствий своих решений. Оба государства вместе с Турцией «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте, уверен он.