Газета
Политика

В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка

Ведомости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк должен объяснить свои оскорбительные высказывания о «слабом интеллектуальном потенциале» в адрес Китая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. <...> Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).

Мао Нин добавила, что КНР всегда занимает ответственную позицию по отношению к конфликту на Украине. Пекин всегда призывает стороны к переговорам и объявлению перемирия для урегулирования кризиса.

Подоляк заявил в интервью с украинским «Новым изданием», что интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб. По его мнению, проблема двух стран в том, что они не проводят анализ последствий своих решений. Оба государства вместе с Турцией «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте, уверен он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных