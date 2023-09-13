В МИД Китая ответили на оскорбления со стороны Подоляка
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк должен объяснить свои оскорбительные высказывания о «слабом интеллектуальном потенциале» в адрес Китая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. <...> Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).
Мао Нин добавила, что КНР всегда занимает ответственную позицию по отношению к конфликту на Украине. Пекин всегда призывает стороны к переговорам и объявлению перемирия для урегулирования кризиса.
Подоляк заявил в интервью с украинским «Новым изданием», что интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб. По его мнению, проблема двух стран в том, что они не проводят анализ последствий своих решений. Оба государства вместе с Турцией «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте, уверен он.