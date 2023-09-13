Германия передала Украине еще 20 БМП Marder

11 сентября оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что по заказу правительства ФРГ предоставит Украине еще 40 БМП Marder. Поставки начнутся уже в этом году, уточнили в компании. 11 июля Германия объявил о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро, в который в том числе вошли 40 БМП Marder.