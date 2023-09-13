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Германия передала Украине еще 20 БМП Marder

Ведомости

Украина получила от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

В общей сложности Берлин отправил Киеву 60 БМП Marder. Кроме того, Германия передала Украине 3000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Также ВСУ получили 10 систем обнаружения дронов.

11 сентября оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что по заказу правительства ФРГ предоставит Украине еще 40 БМП Marder. Поставки начнутся уже в этом году, уточнили в компании. 11 июля Германия объявил о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро, в который в том числе вошли 40 БМП Marder. 

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Кроме того, в пакет вошли 25 танков Leopard, две установки ЗРК Patriot, 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра и др. Министр обороны ФРГ Борис Писториус тогда отмечал, что Германия находится на втором месте по величине военной помощи, оказываемой Украине.

После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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