Германия передала Украине еще 20 БМП Marder
Украина получила от Германии еще 20 боевых машин пехоты Marder, следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.
В общей сложности Берлин отправил Киеву 60 БМП Marder. Кроме того, Германия передала Украине 3000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Также ВСУ получили 10 систем обнаружения дронов.
11 сентября оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что по заказу правительства ФРГ предоставит Украине еще 40 БМП Marder. Поставки начнутся уже в этом году, уточнили в компании. 11 июля Германия объявил о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро, в который в том числе вошли 40 БМП Marder.
Кроме того, в пакет вошли 25 танков Leopard, две установки ЗРК Patriot, 20 000 артиллерийских снарядов и 5000 боеприпасов 155-мм калибра и др. Министр обороны ФРГ Борис Писториус тогда отмечал, что Германия находится на втором месте по величине военной помощи, оказываемой Украине.
После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.