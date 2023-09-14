Замминистра цифрового развития Пак перейдет на работу в «Ростелеком»
Статс-секретаря – замминистра цифрового развития РФ Олега Пака освободили от занимаемой должности по его просьбе. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.
В Минцифры уточнили, что Пак перейдет на работу в «Ростелеком». На новом месте он продолжит взаимодействовать с Минцифры и будет отвечать за развитие Госуслуг и платформы ГосТех, а также займется созданием ключевых государственных информационных систем.
Новым статс-секретарем стала начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Раньше она занималась правовой экспертизой проектов Федеральных законов, распоряжений и указов президента, в том числе в сфере IT.
О возможной ротации в Минцифры стало известно в 2 июня. Источники «Ведомостей» в телеком-операторах и ИТ-компаниях утверждали, что кроме Пака покинуть свою должность может куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким.