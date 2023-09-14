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Замминистра цифрового развития Пак перейдет на работу в «Ростелеком»

Ведомости

Статс-секретаря – замминистра цифрового развития РФ Олега Пака освободили от занимаемой должности по его просьбе. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.

В Минцифры уточнили, что Пак перейдет на работу в «Ростелеком». На новом месте он продолжит взаимодействовать с Минцифры и будет отвечать за развитие Госуслуг и платформы ГосТех, а также займется созданием ключевых государственных информационных систем.

Новым статс-секретарем стала начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Раньше она занималась правовой экспертизой проектов Федеральных законов, распоряжений и указов президента, в том числе в сфере IT.

О возможной ротации в Минцифры стало известно в 2 июня. Источники «Ведомостей» в телеком-операторах и ИТ-компаниях утверждали, что кроме Пака покинуть свою должность может куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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