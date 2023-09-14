Замминистра цифрового развития Пак перейдет на работу в «Ростелеком»

В Минцифры уточнили, что Пак перейдет на работу в «Ростелеком». На новом месте он продолжит взаимодействовать с Минцифры и будет отвечать за развитие Госуслуг и платформы ГосТех, а также займется созданием ключевых государственных информационных систем.