Лавров: Россия начала спецоперацию из-за угрозы безопасности страны

Ранее в июне президент России Владимир Путин говорил, что цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер. В январе президент заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г.