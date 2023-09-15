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Лавров: Россия начала спецоперацию из-за угрозы безопасности страны

Ведомости

У России не было иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине из-за уничтожения населения Донбасса и угроз безопасности самой РФ. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе «круглого стола» по ситуации вокруг Украины.

«У нас не было выбора, кроме как начать специальную военную операцию», – сказал он.

Министр пояснил, что прямо на российских границах создавались прямые военные угрозы безопасности РФ, а те территории Украины, которые должны были получить специальный статус в составе единой, стали подвергаться многократно усилившимся обстрелам.

«По сути дела, там ежедневно уничтожались десятки людей. Вот на защиту этих людей, которые живут на землях, где жили столетиями их предки, где предки этих русских людей строили города, дороги, порты, церкви, мы не имели права бросить их на растерзание фашистам», – считает Лавров.

Россия вместе с этим будет реагировать на все серьезные предложения по мирному урегулированию, отметил он.

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Ранее в июне президент России Владимир Путин говорил, что цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер. В январе президент заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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