В «Единой России» описали средний портрет победивших на выборах женщин-депутатов

Как рассказала «Ведомостям» координатор «Женского движения «Единой России» Наталия Полуянова, в среднем портрет такого депутата выглядит так: это женщины в возрасте от 35 до 55 лет с одним или двумя высшими образованиями, работающие предпринимательницами, врачами, педагогами или занимающиеся общественной деятельностью и волонтерством, включая помощь военным. Большинство из них замужем и с детьми, подчеркнула Полуянова. «У наших участниц есть не только целостная картина накопившихся проблем и предложений во многих сферах жизни, но и способы их решений через призму самого обычного человека. Потому что абсолютное большинство – неравнодушные, активные, добрые, ответственные женщины», – заявила Полуянова.