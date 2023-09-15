В «Единой России» описали средний портрет победивших на выборах женщин-депутатов
По итогам единого дня голосования – 2023 во фракциях «Единой России» возросло количество женщин-депутатов. Избиратели выбрали 8040 женщин из партии власти, из них 7789 прошли в органы местного самоуправления, а 251 – на уровне заксобраний и административных центров, говорится в докладе «Женского движения «Единой России».
На уровне заксобраний и административных центров самые активные женщины-депутаты оказались в ДНР, Республике Башкортостан, Хакасии, Кемеровской области – Кузбассе, Новгородской области. На уровне местного самоуправления они пользовались наибольшей популярностью в Белгородской, Рязанской, Тульской, Иркутской областях, Республике Алтай, Хабаровском крае.
Как рассказала «Ведомостям» координатор «Женского движения «Единой России» Наталия Полуянова, в среднем портрет такого депутата выглядит так: это женщины в возрасте от 35 до 55 лет с одним или двумя высшими образованиями, работающие предпринимательницами, врачами, педагогами или занимающиеся общественной деятельностью и волонтерством, включая помощь военным. Большинство из них замужем и с детьми, подчеркнула Полуянова. «У наших участниц есть не только целостная картина накопившихся проблем и предложений во многих сферах жизни, но и способы их решений через призму самого обычного человека. Потому что абсолютное большинство – неравнодушные, активные, добрые, ответственные женщины», – заявила Полуянова.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии по итогам голосования добавил, что кандидаток сопровождали наставники партийного проекта «Женское движение «Единой России» и высшей партийной школы.
«Единая Россия» на прошедших 8-10 сентября выборах сохранила свое лидерство. На выборах в региональный парламент больше всего голосов (70-80%) избирателей ЕР набрала в присоединенных регионах России. Средний результат в процентном (50-60%) отношении партия продемонстрировала в Якутии (54,36%), Забайкальском крае (56,94%), Владимирской (55,47%), Архангельской (50,18%), Иркутской (54,6%), Смоленской (57,39%) областях.