Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я сосредоточился на этом всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — сказал он.