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Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США

Ведомости

Президент США Джо Байден подвергся критике после своего выступление в колледже, в ходе которого заявил, что у афроамериканцев и латиноамериканских рабочих нет дипломов о среднем образовании. В опубликованной Белым домом стенограмме исправили слова Байдена, пишет The New York Post.

Выступление Байдена в Мэриленде состоялось 14 сентября.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я сосредоточился на этом всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — сказал он.

В речи Байдена, которую опубликовал Белый дом, высказывание о людях без диплома уже стояли отдельно от слов про афроамериканцев и латиноамериканских рабочих, пишет издание.

Видео выступления Байдена разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии США. После этого, пишет NYT, один из чиновников в комментариях назвал случившееся «позором», а некоторые пользователи назвали сочли президента «расистом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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