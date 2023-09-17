Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США
Президент США Джо Байден подвергся критике после своего выступление в колледже, в ходе которого заявил, что у афроамериканцев и латиноамериканских рабочих нет дипломов о среднем образовании. В опубликованной Белым домом стенограмме исправили слова Байдена, пишет The New York Post.
Выступление Байдена в Мэриленде состоялось 14 сентября.
«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я сосредоточился на этом всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — сказал он.
В речи Байдена, которую опубликовал Белый дом, высказывание о людях без диплома уже стояли отдельно от слов про афроамериканцев и латиноамериканских рабочих, пишет издание.
Видео выступления Байдена разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии США. После этого, пишет NYT, один из чиновников в комментариях назвал случившееся «позором», а некоторые пользователи назвали сочли президента «расистом».