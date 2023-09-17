Советник Байдена провел переговоры с главой МИД Китая

В июле Блинкен и Ван И встречались на полях саммита АСЕАН в индонезийской Джакарте. В ходе переговоров, как сообщалось, госсекретарь поднял вопрос о предполагаемой причастности Китая к хакерским атакам на США, а Ван И – о вмешательстве Вашингтона в дела Пекина. Американская сторона также в очередной раз заявила о важности «поддержания мира и стабильности» в Тайваньском проливе.