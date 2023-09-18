Песков заявил о необходимости трансформации Совбеза ООН
Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, необходимо включение тех государств, которые приобрели дополнительное влияние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, для этого процесса необходим «консенсус всех участников». «И, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и гораздо больше влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе», – добавил Песков.
Он подчеркнул, что трансформация Совбеза ООН – это вопрос «длительных переговоров». Разговор об этом нужно начинать, Москва об этом говорила неоднократно, добавил он.
Таким образом Песков прокомментировал заявление Белого дома, что президент США Джо Байден призовет «взглянуть на архитектуру безопасности Совета безопасности ООН» и к его расширению. Вашингтон считает, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден выступит с таким предложением уже на этой неделе. The Telegraph уточняет, что это произойдет 19 сентября.
The Telegraph предположила, что Байден будет настаивать на 5-6 новых постоянных членах Совбеза ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Будет ли у них право вето, неясно. Издание пишет, что целью расширения Совбеза ООН является «противодействие России и Китаю».
Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая страна обладает правом вето. Также в организацию входят еще десять непостоянных членов, которые избираются сроком на два года. До 2023 г. таким статусом обладают Албания, Бразилия, Гана, Габон и ОАЭ, а до 2024 г. – Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.