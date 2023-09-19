Патрушев заявил главе МИД Китая о поддержке Москвы позиции по Тайваню

Глава МИД КНР находится в России с четырехдневным визитом. До этого, 16 и 17 сентября, Ван И провел на Мальте переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи китайский министр заявил, что тайваньский вопрос – «главная красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать». По его словам, США должны выполнять обязательство не поддерживать независимость Тайваня.