Патрушев заявил главе МИД Китая о поддержке Москвы позиции по Тайваню
Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня и других территорий, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с главой МИД Китая Ван И.
Патрушев отметил особое значение углублению взаимодействия Китая и России на фоне «развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию» стран.
«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД КНР находится в России с четырехдневным визитом. До этого, 16 и 17 сентября, Ван И провел на Мальте переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи китайский министр заявил, что тайваньский вопрос – «главная красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать». По его словам, США должны выполнять обязательство не поддерживать независимость Тайваня.
В мае «Большая семерка» (G7) сделала совместное заявление с критикой политики Пекина. В ответ МИД Китая выразил протест, назвав такую позицию вмешательством во внутренние дела страны. В своем заявлении официальный представитель китайского ведомства уточнил, что «Тайвань – это Тайвань Китая». По его словам, решение «тайваньского вопроса» должно решаться китайским народом. То же самое он сказал и про «дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета».