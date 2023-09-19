Газета
Политика

Патрушев заявил главе МИД Китая о поддержке Москвы позиции по Тайваню

Ведомости

Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня и других территорий, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Патрушев отметил особое значение углублению взаимодействия Китая и России на фоне «развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию» стран.

«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Главный дипломат КНР Ван И приехал в Россию перед визитом Владимира Путина в Китай

Глава МИД КНР находится в России с четырехдневным визитом. До этого, 16 и 17 сентября, Ван И провел на Мальте переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи китайский министр заявил, что тайваньский вопрос – «главная красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать». По его словам, США должны выполнять обязательство не поддерживать независимость Тайваня.

В мае «Большая семерка» (G7) сделала совместное заявление с критикой политики Пекина. В ответ МИД Китая выразил протест, назвав такую позицию вмешательством во внутренние дела страны. В своем заявлении официальный представитель китайского ведомства уточнил, что «Тайвань – это Тайвань Китая». По его словам, решение «тайваньского вопроса» должно решаться китайским народом. То же самое он сказал и про «дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных