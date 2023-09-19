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Венгрия проведет масштабные военные учения

Ведомости

Комплексные военные учения пройдут в Венгрии в ноябре. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet сообщил начальник Генерального штаба венгерских вооруженных сил генерал Габор Беренди.

Невиданные десятилетиями комплексные военные учения пройдут в восьми точках страны. В ходе маневров также планируется оценить возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации. По словам Беренди, на фоне ситуации на Украине венгерскую армию «пришлось встряхнуть».

«Необходимо было скорректировать подготовку, чтобы иметь подготовленные, быстро реагирующие и хорошо оснащенные силы обороны», – объяснил начальник генштаба.

Венгерские вооруженные силы проводили учения подобного масштаба в 2015 г. на фоне миграционного кризиса в Европе.

28 августа президент Венгрии Каталин Новак призвала президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Новак также выразила готовность присоединиться к переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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