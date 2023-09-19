Венгрия проведет масштабные военные учения
Комплексные военные учения пройдут в Венгрии в ноябре. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet сообщил начальник Генерального штаба венгерских вооруженных сил генерал Габор Беренди.
Невиданные десятилетиями комплексные военные учения пройдут в восьми точках страны. В ходе маневров также планируется оценить возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации. По словам Беренди, на фоне ситуации на Украине венгерскую армию «пришлось встряхнуть».
«Необходимо было скорректировать подготовку, чтобы иметь подготовленные, быстро реагирующие и хорошо оснащенные силы обороны», – объяснил начальник генштаба.
Венгерские вооруженные силы проводили учения подобного масштаба в 2015 г. на фоне миграционного кризиса в Европе.
28 августа президент Венгрии Каталин Новак призвала президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Новак также выразила готовность присоединиться к переговорам.