Венгрия проведет масштабные военные учения

Невиданные десятилетиями комплексные военные учения пройдут в восьми точках страны. В ходе маневров также планируется оценить возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации. По словам Беренди, на фоне ситуации на Украине венгерскую армию «пришлось встряхнуть».