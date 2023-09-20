Норвегия намерена запретить въезд авто с российскими номерами

Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций, заявив, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.