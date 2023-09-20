Норвегия намерена запретить въезд авто с российскими номерами
МИД Норвегии готовит новые правила, которые ограничат въезд и использование в стране автомобилей с российскими номерами, сообщил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.
«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», – приводит его слова NRK.
Как отмечает издание, Норвегия запретила импорт российских автомобилей, но временное использование машин с номерами РФ еще разрешено.
Ранее все пять стран Евросоюза, граничащих с Россией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России.
Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций, заявив, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.
12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним, но подчеркнула, что предметы личной гигиены и одежда вызывают «несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», поэтому национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет «соразмерным и разумным образом».
По оценке МИД России, такие ограничения отражают стремление ЕС возвести в Европе новый «железный занавес». ЕК своими разъяснениями, считает МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. МИД также призвал россиян при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски.