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ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Ведомости

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения», – уточнил Гладков.

Из-за обстрелов в Вязовом и соседнем селе Репяховка частично отключили электричество. В ближайшее время аварийные службы устранят последствия ЧП, заверил глава региона. 

Ранее Гладков сообщил, что 20 сентября украинские вооруженные силы ударили населенные пункты в шести районах Белгородской области. Всего за сутки они выпустили 109 снарядов разных видов и калибров. В регионе зафиксировали два беспилотника ВСУ, один из них сбили в селе Таврово Белгородского района.

Под обстрелы попал Красный Хутор в Белгородском районе, хутор Климовое в Борисовском районе, села Новопетровка и Долгое в Валуйском районе, хутор Старый в Волоконовском районе, поселки Головчино и Безымено в Грайворонском районе. В результате этих ударов никто не пострадал, разрушения зафиксировали только в Головчине – там получили повреждения разной степени четыре домовладения.

Еще под огонь со стороны украинских военных 20 сентября попало село Максимовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела погиб мужчина – он проезжал на автомобиле по трассе во время прилета. Еще два человека, которые также двигались на машине по дороге в этот момент, получили ранения. Пострадавшего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями живота и руки, а женщина, получившая контузию, отказалась от госпитализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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