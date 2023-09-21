ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Еще под огонь со стороны украинских военных 20 сентября попало село Максимовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела погиб мужчина – он проезжал на автомобиле по трассе во время прилета. Еще два человека, которые также двигались на машине по дороге в этот момент, получили ранения. Пострадавшего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями живота и руки, а женщина, получившая контузию, отказалась от госпитализации.