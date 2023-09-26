МИД России осудил нападение на посольство Кубы в США

24 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы. В результате никто не пострадал. Паррилья добавил, что это уже второе подобное нападение на здание диппредставительства с 2020 г. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству Кубы.