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МИД России осудил нападение на посольство Кубы в США

Ведомости

МИД России осудил вооруженное нападение на посольство Кубы в США, когда неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью», – сказано в сообщении.

Захарова напомнила, что это не первое подобное преступление, совершенное в отношении дипмиссии Кубы в Вашингтоне «в условиях продолжающегося культивирования в США атмосферы угроз против правительства Острова свободы».

Официальный представитель МИД России призвала власти США провести расследование произошедшего, наказать ответственных за нападение и обеспечить безопасность дипломатических представительств, которые находятся на территории США. «Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», – заключила Захарова.

24 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы. В результате никто не пострадал. Паррилья добавил, что это уже второе подобное нападение на здание диппредставительства с 2020 г. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству Кубы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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