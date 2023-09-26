МИД России осудил нападение на посольство Кубы в США
МИД России осудил вооруженное нападение на посольство Кубы в США, когда неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью», – сказано в сообщении.
Захарова напомнила, что это не первое подобное преступление, совершенное в отношении дипмиссии Кубы в Вашингтоне «в условиях продолжающегося культивирования в США атмосферы угроз против правительства Острова свободы».
Официальный представитель МИД России призвала власти США провести расследование произошедшего, наказать ответственных за нападение и обеспечить безопасность дипломатических представительств, которые находятся на территории США. «Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», – заключила Захарова.
24 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы. В результате никто не пострадал. Паррилья добавил, что это уже второе подобное нападение на здание диппредставительства с 2020 г. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству Кубы.