Медведев: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО
Запад оставляет России все меньше выбора, поставляя оружие Украине и чествуя нацистов в канадском парламенте, кроме прямого конфликта с НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…» – написал он в своем Telegram-канале.
Политик перечислил события, которые, по его словам, ведут к эскалации. Речь идет о приглашении в парламент Канады военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько), поставки танков Abrams, первые из которых, как утверждает The New York Times, уже прибыли на Украину, и обсуждение возможных поставок Киеву ракет ATACMS.
Ранее Медведев уже называл лидеров США, Германии, Франции, Канады и других западных стран «прямыми и явными пособниками нацистов». По его словам, к ним нужно относиться «как к руководителям стран нацистской коалиции». В мае политик на фоне предложения учредить на Украине орден Степана Бандеры заявил, что прославление нацистов стало основной европейской идеологией. Он также рекомендовал властям Германии создать «орден Адольфа Гитлера», а Италии – «орден Бенито Муссолини».