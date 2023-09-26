Медведев: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…» – написал он в своем Telegram-канале.