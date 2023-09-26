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Медведев: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

Ведомости

Запад оставляет России все меньше выбора, поставляя оружие Украине и чествуя нацистов в канадском парламенте, кроме прямого конфликта с НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…» – написал он в своем Telegram-канале.

Политик перечислил события, которые, по его словам, ведут к эскалации. Речь идет о приглашении в парламент Канады военнослужащего СС «Галичина» украинца Ярослава Хунка (Гунько), поставки танков Abrams, первые из которых, как утверждает The New York Times, уже прибыли на Украину, и обсуждение возможных поставок Киеву ракет ATACMS.

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Ранее Медведев уже называл лидеров США, Германии, Франции, Канады и других западных стран «прямыми и явными пособниками нацистов». По его словам, к ним нужно относиться «как к руководителям стран нацистской коалиции». В мае политик на фоне предложения учредить на Украине орден Степана Бандеры заявил, что прославление нацистов стало основной европейской идеологией. Он также рекомендовал властям Германии создать «орден Адольфа Гитлера», а Италии – «орден Бенито Муссолини».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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