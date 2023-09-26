Песков: Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном по Карабаху

«Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем свои контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.