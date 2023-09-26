Газета
Политика

Песков: Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном по Карабаху

Ведомости

В Кремле прокомментировали предложение госдепа США по созданию наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва продолжает контакты и с Баку, и с Ереваном.

«Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем свои контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что США выступают за создание международной миссии, которая гарантировала бы армянскому населению Нагорного Карабаха соблюдение прав и безопасности. Он отмечал, что обсуждение инициативы уже ведется.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 

Как заявляли в МИД России, премьер-министр Армении Никол Пашинян «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных