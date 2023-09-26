Песков: Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном по Карабаху
В Кремле прокомментировали предложение госдепа США по созданию наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Москва продолжает контакты и с Баку, и с Ереваном.
«Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет именно в этом. Мы же в свою очередь продолжаем свои контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что США выступают за создание международной миссии, которая гарантировала бы армянскому населению Нагорного Карабаха соблюдение прав и безопасности. Он отмечал, что обсуждение инициативы уже ведется.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
Как заявляли в МИД России, премьер-министр Армении Никол Пашинян «поддался на увещевания» ЕС и признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, нарушив тем самым трехсторонние договоренности ноября 2020 г.