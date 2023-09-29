Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Калужской и Курской областями

В 05:00 Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой. В результате загорелся один из трансформаторов, без электричества остались пять населенных пунктов и больница. Старовойт уточнил, что к загоревшемуся трансформатору выехали пожарные. По его словам, электроснабжение будет восстановлено, «как только станет безопасно».