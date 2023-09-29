Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Калужской и Курской областями
В ночь на 29 сентября ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Калужской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 – над Курской», – говорится в сообщении.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион был «массированно атакован» дронами ВСУ. Он поблагодарил военные и граждан, которые сообщали о беспилотниках в небе. Старовойт также призвал жителей не подходить к сбитым дронам «из-за опасности самоликвидации».
В 05:00 Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой. В результате загорелся один из трансформаторов, без электричества остались пять населенных пунктов и больница. Старовойт уточнил, что к загоревшемуся трансформатору выехали пожарные. По его словам, электроснабжение будет восстановлено, «как только станет безопасно».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша о последствиях ночной атаки не сообщал.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе также установлен «средний уровень реагирования». В Калужской области этим же указом был введен режим повышенной готовности.