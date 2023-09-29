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Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над Калужской и Курской областями

Ведомости

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Калужской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 – над  Курской», – говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион был «массированно атакован» дронами ВСУ. Он поблагодарил военные и граждан, которые сообщали о беспилотниках в небе. Старовойт также призвал жителей не подходить к сбитым дронам «из-за опасности самоликвидации».

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В 05:00 Старовойт сообщил, что украинский дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой. В результате загорелся один из трансформаторов, без электричества остались пять населенных пунктов и больница. Старовойт уточнил, что к загоревшемуся трансформатору выехали пожарные. По его словам, электроснабжение будет восстановлено, «как только станет безопасно». 

Губернатор Калужской области Владислав Шапша о последствиях ночной атаки не сообщал. 

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе также установлен «средний уровень реагирования». В Калужской области этим же указом был введен режим повышенной готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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