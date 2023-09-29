Песков: ведется работа по обеспечению участников спецоперации равной поддержкой

В рамках этой встречи Путин поручил Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений, отметив его опыт. «Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал он. Помимо этого в рамках разговора с Евкуровым и Трошевым Путин отметил необходимость соблюдать одинаковые социальные гарантии как для добровольцев, так и для кадровых военных. «Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», – сказал президент.