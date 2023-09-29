Песков: ведется работа по обеспечению участников спецоперации равной поддержкой
Работа по обеспечению всех участников спецоперации равными мерами поддержки ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что добровольцев большое количество и работу по формированию таких соединений необходимо организовывать.
«Президент неоднократно говорил о том, что все участники спецоперации, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, они в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены. <...> Эта работа проводится, большое количество добровольцев. Естественно, эту работу нужно организовывать, эту работу нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал подробности встречи президента России Владимира Путина с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым, которая прошла вечером 28 сентября.
В рамках этой встречи Путин поручил Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений, отметив его опыт. «Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – сказал он. Помимо этого в рамках разговора с Евкуровым и Трошевым Путин отметил необходимость соблюдать одинаковые социальные гарантии как для добровольцев, так и для кадровых военных. «Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», – сказал президент.