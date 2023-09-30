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Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»

Ведомости

Белый дом в соцсети X запустил отсчет времени до возможной приостановки работы федерального правительства (так называемого «шатдауна»), которая может произойти 1 октября в случае несогласования конгрессом проекта бюджета.

«18 часов до того, как республиканцы из палаты закроют правительство. Это закрытие лишит малый бизнес по всей Америке ежедневно более $100 млн критического финансирования», – говорится в публикации.

В следующем сообщении Белый дом напомнил, что сделку в сенате США поддерживают республиканцы и демократы, а также президент Джо Байден, против нее выступают республиканцы палаты представителей конгресса.

В сенате США согласовали план бюджета с сокращением помощи Украине

Риск шатдауна пока не преодолен

26 сентября в сенате США согласовали проект краткосрочного бюджета до 17 ноября. При поддержке обеих палат конгресса это может помочь отсрочить «шатдаун» на шесть недель. В противном случае приостановка федерального правительства произойдет уже 1 октября. Госдепартамент готовит план действий с учетом такой вероятности, заявил ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

27 сентября Байден раскритиковал спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти (республиканец) за то, что он якобы не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом о дальнейшем финансировании правительства. На протяжении последних двух недель Маккарти пытается заручиться поддержкой крайне правых членов своей партии, которые отказывались голосовать за краткосрочный бюджет и требовали среди всего прочего сокращения расходов, создания комиссии по обсуждению проблемы госдолга и др. В документе сенаторы предложили выделить $4,49 млрд на краткосрочную военную помощь Украине и еще $1,65 млрд дополнительной финансовой помощи вместо запрошенных Байденом в августе у конгресса $24 млрд.

Сам Маккарти ранее заявлял, что американцам пока не стоит опасаться «шатдауна». В истории США был 21 шатдаун, самый долгий – 35 дней – в президентство Дональда Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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