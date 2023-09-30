Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»

27 сентября Байден раскритиковал спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти (республиканец) за то, что он якобы не хочет выполнять условия прежних договоренностей с Белым домом о дальнейшем финансировании правительства. На протяжении последних двух недель Маккарти пытается заручиться поддержкой крайне правых членов своей партии, которые отказывались голосовать за краткосрочный бюджет и требовали среди всего прочего сокращения расходов, создания комиссии по обсуждению проблемы госдолга и др. В документе сенаторы предложили выделить $4,49 млрд на краткосрочную военную помощь Украине и еще $1,65 млрд дополнительной финансовой помощи вместо запрошенных Байденом в августе у конгресса $24 млрд.