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Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск, который отмечается в стране ежегодно 1 октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость», – говорится в поздравлении Путина.

Сейчас эти традиции, как отметил президент, с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск, а доблесть и мужество бойцов и командиров «ярко проявились» в ходе проведения военной спецоперации на Украине. Глава государства выразил уверенность, что они дальше будут показывать высокий уровень подготовки и надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России.

Министр обороны России Сергей Шойгу также поздравил с Днем Сухопутных войск военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.  Шойгу отметил, что в ходе спецоперации личный состав войск эффективно выполняет поставленные задачи, а также «умело и решительно действует в самой сложной обстановке».

День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно с 2006 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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