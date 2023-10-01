Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником
Президент России Владимир Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск, который отмечается в стране ежегодно 1 октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость», – говорится в поздравлении Путина.
Сейчас эти традиции, как отметил президент, с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск, а доблесть и мужество бойцов и командиров «ярко проявились» в ходе проведения военной спецоперации на Украине. Глава государства выразил уверенность, что они дальше будут показывать высокий уровень подготовки и надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России.
Министр обороны России Сергей Шойгу также поздравил с Днем Сухопутных войск военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Шойгу отметил, что в ходе спецоперации личный состав войск эффективно выполняет поставленные задачи, а также «умело и решительно действует в самой сложной обстановке».
День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно с 2006 г.