Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Сейчас эти традиции, как отметил президент, с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск, а доблесть и мужество бойцов и командиров «ярко проявились» в ходе проведения военной спецоперации на Украине. Глава государства выразил уверенность, что они дальше будут показывать высокий уровень подготовки и надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России.