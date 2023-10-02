Захарова отреагировала на слова Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок заявила, что Москва может изменить свою точку зрения на 360 градусов и этим осчастливить весь мир. Она добавила, что президент России Владимир Путин может «целиком изменить свой курс на 360 градусов». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда указал на «невежественность» людей, которые управляют Европой, и добавил, что Москва так и сделает, так как придерживается своей позиции.