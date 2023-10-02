Захарова отреагировала на слова Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»
Глав МИД Германии Анналена Бербок, говоря о том, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска», забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бербок.
2 октября в ходе выездного заседания министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Бербок сказала, что будущее Украины в ЕС. «В нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – сказала она.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – так в своем Telegram-канале на слова Бербок отреагировала Захарова.
В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок заявила, что Москва может изменить свою точку зрения на 360 градусов и этим осчастливить весь мир. Она добавила, что президент России Владимир Путин может «целиком изменить свой курс на 360 градусов». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда указал на «невежественность» людей, которые управляют Европой, и добавил, что Москва так и сделает, так как придерживается своей позиции.
Луганская народная республика (ЛНР) вошла в состав России 30 сентября 2022 г. наряду с другими регионами – Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областями.