Игорь Голубовский стал постпредом России при ФАО

С 1982 г. Голубовский работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. С 1999 по 2002 г. он был начальником отдела генерального секретариата МИД РФ. В 2002–2008 гг. служил генконсулом в Монреале, затем до 2012 г. был помощником министра иностранных дел. В 2012–2017 гг. – генеральный консул РФ в Нью-Йорке. В 2017–2019 гг. – директор департамента безопасности МИД РФ. С 21 января 2019 г. работал директором департамента кадров МИД РФ.