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Игорь Голубовский стал постпредом России при ФАО

Ведомости

Игорь Голубовский назначен постоянным представителем России при продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями в Риме. Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Виктора Васильева от должности постпреда России при ФАО.

С 1982 г. Голубовский работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. С 1999 по 2002 г. он был начальником отдела генерального секретариата МИД РФ. В 2002–2008 гг. служил генконсулом в Монреале, затем до 2012 г. был помощником министра иностранных дел. В 2012–2017 гг. – генеральный консул РФ в Нью-Йорке. В 2017–2019 гг. – директор департамента безопасности МИД РФ. С 21 января 2019 г. работал директором департамента кадров МИД РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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