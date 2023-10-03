Игорь Голубовский стал постпредом России при ФАО
Игорь Голубовский назначен постоянным представителем России при продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями в Риме. Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил Виктора Васильева от должности постпреда России при ФАО.
С 1982 г. Голубовский работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. С 1999 по 2002 г. он был начальником отдела генерального секретариата МИД РФ. В 2002–2008 гг. служил генконсулом в Монреале, затем до 2012 г. был помощником министра иностранных дел. В 2012–2017 гг. – генеральный консул РФ в Нью-Йорке. В 2017–2019 гг. – директор департамента безопасности МИД РФ. С 21 января 2019 г. работал директором департамента кадров МИД РФ.