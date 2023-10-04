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Захарова не исключила, что ЕС понадобится «ядерная Украина»

Ведомости

Не исключено, что Евросоюзу понадобится «ядерная Украина». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. <...> Но с учетом того, что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина», – заявила Захарова.

Она напомнила, что ранее страны ЕС не отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия. 

18 февраля 2022 г. на Мюнхенской конференции Зеленский объявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», – сказал он. 

22 февраля того же года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приняла во внимание заявление Киева. Спустя два дня он объявил о начала спецоперации России на Украине. Такое решение было принято в том числе из-за разговоров в Киеве о возможном приобретении ядерного оружия и расширении НАТО, объяснял впоследствии Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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