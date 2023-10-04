Захарова не исключила, что ЕС понадобится «ядерная Украина»
Не исключено, что Евросоюзу понадобится «ядерная Украина». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. <...> Но с учетом того, что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина», – заявила Захарова.
Она напомнила, что ранее страны ЕС не отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия.
18 февраля 2022 г. на Мюнхенской конференции Зеленский объявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», – сказал он.
22 февраля того же года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приняла во внимание заявление Киева. Спустя два дня он объявил о начала спецоперации России на Украине. Такое решение было принято в том числе из-за разговоров в Киеве о возможном приобретении ядерного оружия и расширении НАТО, объяснял впоследствии Путин.