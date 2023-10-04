Кремль подтвердил переговоры президентов России и Узбекистана 6 октября
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым состоятся 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Предполагается, что по итогам переговоров глав государств примут Совместное заявление и подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.
Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября по приглашению Путина. Он также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Особое внимание планируется уделить расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Мирзиеев посетит Татарстан и проведет переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.