Кремль подтвердил переговоры президентов России и Узбекистана 6 октября

Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября по приглашению Путина. Он также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Особое внимание планируется уделить расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Мирзиеев посетит Татарстан и проведет переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.