Газета
Политика

Кремль подтвердил переговоры президентов России и Узбекистана 6 октября

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым состоятся 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы. Предполагается, что по итогам переговоров глав государств примут Совместное заявление и подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября по приглашению Путина. Он также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Особое внимание планируется уделить расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Мирзиеев посетит Татарстан и проведет переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана 14 июля, одержав победу на выборах с 87,05% голосов при явке 79,8%. Поздравляя коллегу с переизбранием, Путин отметил, что результаты выборов говорят о широкой поддержке народа проводимой политики действующего президента. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её