Путин учредил комиссию по противодействию угрозам биологической безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Согласно положению комиссии, у нее будет широкий ряд функций. В частности, она будет оценивать существующие угрозы биологической безопасности и уровень защиты населения от воздействия опасных факторов, организовывать научные исследования, готовить предложения и рекомендации Совбезу о разработке экономических мер и формировании бюджета в этой области, по международному сотрудничеству и противодействию политике иностранных государств, которые представляют угрозу в этой области, и др.
Состав комиссии по должностям утверждает президент, а персональный состав – председатель структуры. Ее заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода, также допускаются внеочередные встречи. Согласно указу, в состав комиссии вошли 26 членов, среди которых перечислены должности министров и руководителей других ведомств. Председателем комиссии является зампред Совбеза (Дмитрий Медведев), а его заместителями – вице-премьер и первый заместитель секретаря Совбеза (Рашид Нургалиев).
Этим же указом была упразднена Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции переданы новосозданной структуре.