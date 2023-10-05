Путин учредил комиссию по противодействию угрозам биологической безопасности

Согласно положению комиссии, у нее будет широкий ряд функций. В частности, она будет оценивать существующие угрозы биологической безопасности и уровень защиты населения от воздействия опасных факторов, организовывать научные исследования, готовить предложения и рекомендации Совбезу о разработке экономических мер и формировании бюджета в этой области, по международному сотрудничеству и противодействию политике иностранных государств, которые представляют угрозу в этой области, и др.