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Путин учредил комиссию по противодействию угрозам биологической безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Согласно положению комиссии, у нее будет широкий ряд функций. В частности, она будет оценивать существующие угрозы биологической безопасности и уровень защиты населения от воздействия опасных факторов, организовывать научные исследования, готовить предложения и рекомендации Совбезу о разработке экономических мер и формировании бюджета в этой области, по международному сотрудничеству и противодействию политике иностранных государств, которые представляют угрозу в этой области, и др.

Состав комиссии по должностям утверждает президент, а персональный состав – председатель структуры. Ее заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода, также допускаются внеочередные встречи. Согласно указу, в состав комиссии вошли 26 членов, среди которых перечислены должности министров и руководителей других ведомств. Председателем комиссии является зампред Совбеза (Дмитрий Медведев), а его заместителями – вице-премьер и первый заместитель секретаря Совбеза (Рашид Нургалиев).

Этим же указом была упразднена Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции переданы новосозданной структуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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