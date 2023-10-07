СМИ узнали о скандале на саммите из-за Макрона, Мелони и мигрантов
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
По данным Bloomberg, Макрон и Мелони в ходе саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком, посвященную вопросу миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и решил отменить совместную пресс-конференцию с Сунаком.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство Мелони «неспособно» справиться с миграционными потоками. Мелони ранее высказывала претензии из-за мигрантов к Германии. Она заявляла, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других», говоря о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии.
На двусторонней встрече в Гранаде Шольц и Мелони обсудили ее неудачную попытку убедить Тунис помочь остановить поток людей, пытающихся попасть в Италию через море, пишет «Bloomberg».
Саммит в Гранаде прошел 5-6 октября, на нем обсуждался в том числе вопрос расширения Европейского союза и его последствия, но достичь согласия по нему не удалось. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отвергает распределение мигрантов в Евросоюзе на основе решений Берлина и Брюсселя.