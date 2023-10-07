СМИ узнали о скандале на саммите из-за Макрона, Мелони и мигрантов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство Мелони «неспособно» справиться с миграционными потоками. Мелони ранее высказывала претензии из-за мигрантов к Германии. Она заявляла, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других», говоря о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии.