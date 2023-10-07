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СМИ узнали о скандале на саммите из-за Макрона, Мелони и мигрантов

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

По данным Bloomberg, Макрон и Мелони в ходе саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком, посвященную вопросу миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и решил отменить совместную пресс-конференцию с Сунаком.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство Мелони «неспособно» справиться с миграционными потоками. Мелони ранее высказывала претензии из-за мигрантов к Германии. Она заявляла, что «проблема миграции не будет решена, если одна страна свалит ее на других», говоря о том, что немецкие неправительственные организации спасают мигрантов из Средиземноморья, а затем доставляют их в порты Италии.

На двусторонней встрече в Гранаде Шольц и Мелони обсудили ее неудачную попытку убедить Тунис помочь остановить поток людей, пытающихся попасть в Италию через море, пишет «Bloomberg».

Саммит в Гранаде прошел 5-6 октября, на нем обсуждался в том числе вопрос расширения Европейского союза и его последствия, но достичь согласия по нему не удалось. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отвергает распределение мигрантов в Евросоюзе на основе решений Берлина и Брюсселя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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