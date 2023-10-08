Президент UFC подтвердил отмену запрета российских флагов на турнирах
Запрет на демонстрацию спортсменами флагов своих стран на турнирах UFC официально отменен, с флагами могут выступать и российские бойцы, сообщил президент UFC Дана Уайт.
Это требование, как пишет The Sporting News, было официально отменено после турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, который проходил в ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе. Тогда спортсмен из США Джо Пайфер смог впервые за год продемонстрировать флаг своей страны, отмечает издание.
«Флаги вернулись. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума, поэтому я подумал: «Черт возьми, мы возвращаем флаги», – сказал Уйат.
Запрет на использование флагов ввели в прошлом году на фоне российско-украинского конфликта, отмечает издание. Уайт также подтвердил, что бойцам из РФ будет разрешено представлять свою страну, демонстрируя российский флаг на будущих мероприятиях UFC.
«Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», – добавил он.
В июле 2022 г. боец из Донбасса Никита Крылов выступал на турнире в Лондоне под нейтральным флагом. Тогда он добился победы нокаутом над шведом Александром Густафссоном.