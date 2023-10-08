Президент UFC подтвердил отмену запрета российских флагов на турнирах

Это требование, как пишет The Sporting News, было официально отменено после турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, который проходил в ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе. Тогда спортсмен из США Джо Пайфер смог впервые за год продемонстрировать флаг своей страны, отмечает издание.