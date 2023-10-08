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Президент UFC подтвердил отмену запрета российских флагов на турнирах

Ведомости

Запрет на демонстрацию спортсменами флагов своих стран на турнирах UFC официально отменен, с флагами могут выступать и российские бойцы, сообщил президент UFC Дана Уайт. 

Это требование, как пишет The Sporting News, было официально отменено после турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, который проходил в ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе. Тогда спортсмен из США Джо Пайфер смог впервые за год продемонстрировать флаг своей страны, отмечает издание.  

«Флаги вернулись. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума, поэтому я подумал: «Черт возьми, мы возвращаем флаги», – сказал Уйат.

Запрет на использование флагов ввели в прошлом году на фоне российско-украинского конфликта, отмечает издание. Уайт также подтвердил, что бойцам из РФ будет разрешено представлять свою страну, демонстрируя российский флаг на будущих мероприятиях UFC.

«Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», – добавил он. 

В июле 2022 г. боец из Донбасса Никита Крылов выступал на турнире в Лондоне под нейтральным флагом. Тогда он добился победы нокаутом над шведом Александром Густафссоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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