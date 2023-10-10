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Политика

Два журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа

Ведомости

Два журналиста местных СМИ погибли при ударе израильских сил по западной части сектора Газа. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.

Он уточнил, что удар пришелся по жилому дому. В результате журналист Саид Аль-Тавил и фотограф Мухаммад Собх, которые работают в местных СМИ в секторе Газа, погибли. Еще один журналист получил ранения. По данным Al Mayadeen, ему уже сделали операцию.

Ранее израильский портал I24 сообщил, что в результате нападения палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль также погибли два журналиста. Одним из них оказался фотограф Янив Зохар, вместе с ним погибла его семья.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 1600 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся 704 человека, еще почти 3900 получили ранения, передает Al Jazeera. Со стороны Израиля погибли более 900 человек, еще свыше 2500 человек получили ранения.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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