Два журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Два журналиста местных СМИ погибли при ударе израильских сил по западной части сектора Газа. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.
Он уточнил, что удар пришелся по жилому дому. В результате журналист Саид Аль-Тавил и фотограф Мухаммад Собх, которые работают в местных СМИ в секторе Газа, погибли. Еще один журналист получил ранения. По данным Al Mayadeen, ему уже сделали операцию.
Ранее израильский портал I24 сообщил, что в результате нападения палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль также погибли два журналиста. Одним из них оказался фотограф Янив Зохар, вместе с ним погибла его семья.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 1600 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся 704 человека, еще почти 3900 получили ранения, передает Al Jazeera. Со стороны Израиля погибли более 900 человек, еще свыше 2500 человек получили ранения.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.