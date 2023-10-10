В Белом доме заявили об отсутствии планов отправлять военных в Израиль
США пока не планируют отправлять военных в Израиль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CBS News.
«У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», – сказал он. Кирби добавил, что ему также не известно, планирует ли администрация президента США Джо Байдена попросить конгресс одобрить применение вооруженных сил на Ближнем Востоке.
Кирби отметил, что США стремятся выполнять обязательства в сфере безопасности по всему миру. В связи с этим власти направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря, добавил он. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон будет «делать все необходимое для защиты национальных интересов в сфере безопасности».
Ранее в ходе брифинга Кирби заявил, что Вашингтон уже поставил Израилю первую военную помощь и анонсировал объявление о выделении дополнительных средств в ближайшие дни. Он уточнил, что при необходимости администрация обратится к конгрессу США за дополнительным финансированием для Тель-Авива.
Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху отметил, что Вашингтон будет продолжать следить за тем, чтобы у Израиля «было все, что ему нужно для защиты себя и своего народа».
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 11 граждан США, среди пропавших без вести также есть американцы. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило 1500 человек.