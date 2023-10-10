В Белом доме заявили об отсутствии планов отправлять военных в Израиль

«У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», – сказал он. Кирби добавил, что ему также не известно, планирует ли администрация президента США Джо Байдена попросить конгресс одобрить применение вооруженных сил на Ближнем Востоке.