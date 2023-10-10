Глава МИД России Лавров посетит Пекин с 16 по 18 октября

На брифинге Захарова также рассказала, что прорабатывается визит Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Она уточнила, что подробности появятся после того, как будут согласованы дата и формат мероприятий. Ранее сообщалось, что Лавров может посетить Северную Корею в октябре.