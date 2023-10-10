Глава МИД России Лавров посетит Пекин с 16 по 18 октября
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин ожидается с 16 по 18 октября во время проведения форума «Один пояс – один путь», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Будем дополнительно вас информировать», – уточнила она.
Форум в Китае «Один пояс – один путь» также должен посетить президент России Владимир Путин. Российского лидера пригласил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте. Позже Путин сообщил, что принял приглашение. В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что сроки визита Путина в Китай согласованы, но подробности раскрывать не стал.
21 сентября в Санкт-Петербурге Путин провел переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И.
На брифинге Захарова также рассказала, что прорабатывается визит Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Она уточнила, что подробности появятся после того, как будут согласованы дата и формат мероприятий. Ранее сообщалось, что Лавров может посетить Северную Корею в октябре.