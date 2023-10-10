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Глава МИД России Лавров посетит Пекин с 16 по 18 октября

Ведомости

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин ожидается с 16 по 18 октября во время проведения форума «Один пояс – один путь», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Будем дополнительно вас информировать», – уточнила она.

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Форум в Китае «Один пояс – один путь» также должен посетить президент России Владимир Путин. Российского лидера пригласил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте. Позже Путин сообщил, что принял приглашение. В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что сроки визита Путина в Китай согласованы, но подробности раскрывать не стал.

21 сентября в Санкт-Петербурге Путин провел переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И.

На брифинге Захарова также рассказала, что прорабатывается визит Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Она уточнила, что подробности появятся после того, как будут согласованы дата и формат мероприятий. Ранее сообщалось, что Лавров может посетить Северную Корею в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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