Москва передаст странам СНГ списки иноагентов и нежелательных в России НПО

Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др. Сейчас в реестре иноагентов 685 лиц и наименований. В перечне НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, находятся 113 организаций.