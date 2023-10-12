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Москва передаст странам СНГ списки иноагентов и нежелательных в России НПО

Ведомости

Москва может передать партнерам по Межпарламентской Ассамблее СНГ перечень нежелательных в России зарубежных НПО и реестр иноагентов. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. 

«Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Пискарев объяснил это намерение необходимостью совместно противодействовать попытка иностранного вмешательства. «С учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов», – добавил он. 

Предполагается, что списки могут быть переданы 12 октября в рамках конференции «Защита электорального суверенитета государств – участников МПА СНГ», которая пройдет в Санкт-Петербурге. 

Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др. Сейчас в реестре иноагентов 685 лиц и наименований. В перечне НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, находятся 113 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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