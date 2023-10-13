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СМИ: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы к его возможному новому президентскому сроку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку. Об этом пишет журнал The Rolling Stone со ссылкой на двух источников.

В последние дни Трамп провел телефонные разговоры с рядом «произраильских союзников» Республиканской партии и донорами, которые хотели знать, как политик будет решать конфликт Палестины и Израиля в случае победы на выборах в 2024 г. Среди предложений Трампа – прекращение помощи палестинцам, а также захват и экстрадиция некоторых боевиков группировки «Хамас».

Вместе с тем Трамп потратил значительную часть времени на критику Нетаньяху, пишет журнал. Источники утверждают, что экс-президент США выразил сильное желание, чтобы премьер Израиля ушел в отставку к тому времени, как Трамп потенциально снова может вернуться к власти в 2025 г. В частности, Трамп раскритиковал Нетаньяху за «катастрофический провал разведки», который и привел к нападению «Хамаса».

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12 октября в эфире Fox News Трамп заявил, что Нетаньяху не был готов к нападению группировки «Хамас». Политик добавил, что этого бы не произошло, если бы президентом США был он.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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