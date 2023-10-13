СМИ: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Вместе с тем Трамп потратил значительную часть времени на критику Нетаньяху, пишет журнал. Источники утверждают, что экс-президент США выразил сильное желание, чтобы премьер Израиля ушел в отставку к тому времени, как Трамп потенциально снова может вернуться к власти в 2025 г. В частности, Трамп раскритиковал Нетаньяху за «катастрофический провал разведки», который и привел к нападению «Хамаса».