Матвиенко предложила вице-председателю Европарламента диалог по Украине

6 октября Никола Бир на встрече спикеров парламентов «большой двадцатки» в Индонезии заявила, что причиной энергетического и продовольственного кризисов в Европе стали действия России на Украине, а не санкции Запада. На том же мероприятии Матвиенко напомнила, что Запад блокирует по политическим мотивам усилия России по увеличению поставок продовольствия на мировой рынок. Она также подчеркнула, что это может иметь «в прямом смысле убийственные» последствия для беднейших стран мира.