Матвиенко предложила вице-председателю Европарламента диалог по Украине
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на сессии по устойчивому развитию парламентского форума G20 в Нью-Дели (Индия) предложила вице-председателю Европарламента Николе Бир в ответ на ее обвинения в украинском кризисе обсудить спецоперацию РФ.
Матвиенко заявила, что «именно Запад устроил государственный переворот на Украине и спровоцировал внутриукраинский кризис», а «вместо диалога со своими гражданами, которые не приняли новый нацистский режим, государственный переворот, киевский режим восемь лет обстреливал, бомбил, убивал мирных граждан Донбасса, женщин, детей». По ее словам, «никто никогда не осуждал за подобные действия в отношении мирных граждан».
«Восемь лет Россия пыталась до всех достучаться, призывала заставить Киев приступить к мирному политическому урегулированию кризиса. Все делали вид, что согласны, но вместо того чтобы понудить к миру, Запад все эти годы поставлял огромное количество оружия, смертоносного оружия, которое сегодня продолжает убивать мирных граждан на Украине, и на сотни миллиардов долларов оказывает так называемую помощь, тем самым провоцируя ситуацию вместо того, чтобы завершить», – сказала Матвиенко.
Обвинения в адрес России со стороны Бир она назвала неприемлемыми и несправедливыми. «Мы не начинали эту войну. Мы объявили специальную военную операцию, чтобы ее закончить. Чтобы защитить мирных граждан, спасти их жизни. Если госпожа заместитель председателя Европарламента готова к дискуссии, я готова провести ее с вами в деталях, в картинках. Пожалуйста, приглашаю вас к такому диалогу», – заключила председатель СФ.
Парламентский форум G20 в Индии проходит 12-14 октября. Тема мероприятия – «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Валентина Матвиенко возглавляет российскую делегацию.
6 октября Никола Бир на встрече спикеров парламентов «большой двадцатки» в Индонезии заявила, что причиной энергетического и продовольственного кризисов в Европе стали действия России на Украине, а не санкции Запада. На том же мероприятии Матвиенко напомнила, что Запад блокирует по политическим мотивам усилия России по увеличению поставок продовольствия на мировой рынок. Она также подчеркнула, что это может иметь «в прямом смысле убийственные» последствия для беднейших стран мира.