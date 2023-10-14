Путин внес проект о представлении кандидатами в кадровый резерв данных о доходах

Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей. Как сообщали собеседники «Ведомостей», кадровый резерв будет формироваться не по принципу самовыдвижения, а исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, правительства, руководителей федеральных государственных органов и губернаторов. Кандидат в резерв должен будет представить декларацию о доходах – своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, согласие на проведение оценки его профессионального уровня и проведение проверочных мероприятий. По словам одного из собеседников, кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование.