Путин внес проект о представлении кандидатами в кадровый резерв данных о доходах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданские служащие и граждане должны будут предоставить сведения о своих доходах и имуществе, а также аналогичные данные членов своей семьи. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Путин внес документ 14 октября, проект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, после чего состоится его предварительное рассмотрение. Законопроект вносит изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ст. 8 «О противодействии коррупции», следует из пояснительной записки.
Документ, как отмечается, подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ.
Глава государства предлагает внести в указанные федеральные законы ряд изменений. В частности, гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, обяжут представлять «сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи при рассмотрении вопроса об их включении в федеральный кадровый резерв». Кроме того, документом устанавливается «введение и регулирование отдельных вопросов проверки достоверности и полноты указанных сведений».
Положение о федеральном кадровом резерве, определяющем категории и группы должностей федеральной государственной гражданской службы, будет утверждать президент, следует из пояснительной записки.
Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей. Как сообщали собеседники «Ведомостей», кадровый резерв будет формироваться не по принципу самовыдвижения, а исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, правительства, руководителей федеральных государственных органов и губернаторов. Кандидат в резерв должен будет представить декларацию о доходах – своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, согласие на проведение оценки его профессионального уровня и проведение проверочных мероприятий. По словам одного из собеседников, кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование.
Окончательное решение о включении кандидата в федеральный кадровый резерв после анализа и проверок будет принимать руководитель администрации президента.