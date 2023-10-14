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Путин внес проект о представлении кандидатами в кадровый резерв данных о доходах

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому претендующие на включение в федеральный кадровый резерв гражданские служащие и граждане должны будут предоставить сведения о своих доходах и имуществе, а также аналогичные данные членов своей семьи. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Путин внес документ 14 октября, проект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, после чего состоится его предварительное рассмотрение. Законопроект вносит изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ст. 8 «О противодействии коррупции», следует из пояснительной записки.

Документ, как отмечается, подготовлен в целях совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ.

Глава государства предлагает внести в указанные федеральные законы ряд изменений. В частности, гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, обяжут представлять «сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи при рассмотрении вопроса об их включении в федеральный кадровый резерв». Кроме того, документом устанавливается «введение и регулирование отдельных вопросов проверки достоверности и полноты указанных сведений».

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Положение о федеральном кадровом резерве, определяющем категории и группы должностей федеральной государственной гражданской службы, будет утверждать президент, следует из пояснительной записки.

Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей. Как сообщали собеседники «Ведомостей», кадровый резерв будет формироваться не по принципу самовыдвижения, а исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, правительства, руководителей федеральных государственных органов и губернаторов. Кандидат в резерв должен будет представить декларацию о доходах – своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, согласие на проведение оценки его профессионального уровня и проведение проверочных мероприятий. По словам одного из собеседников, кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование.

Окончательное решение о включении кандидата в федеральный кадровый резерв после анализа и проверок будет принимать руководитель администрации президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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