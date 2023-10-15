Экс-канцлер Германии отказался притворяться, что не дружил с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не станет притворяться, что никогда не дружил с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью Süddeutschen Zeitung.
Шрёдер отметил, что дружба с Путиным не мешает ему продолжать считать спецоперацию на Украине ошибкой.
Собственные интересы не должны заменять собой представление интересов государства, подчеркнул политик. «Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы. Но они никогда не должны заменять собой представительство интересов соответствующей страны», – сказал Шрёдер (цитата по РБК).
Экс-канцлер также указал на испортившиеся отношения с частью Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. По его словам, он сталкивается с неприязнью и критикой со стороны других членов партии, но эта критика не настолько болезненна, чтобы обращать на нее внимание.
Шрёдер также раскритиковал позицию нынешних властей Германии и СДПГ. По его мнению, в повестке слишком много вопросов о климате и слишком мало — об экономике. Говоря о внешней политике Германии, бывший канцлер высказал недовольство заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она считает лидера Китая Си Цзиньпина диктатором.
Шрёдер занимал пост канцлера с 1998 по 2005 гг. После отставки он работал в российских крупных компаниях — в 2017 г. возглавил совет директоров «Роснефти», а позже и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток - 2». После начала спецоперации депутаты Европарламента потребовали от Шрёдера покинуть совет директоров «Роснефти» в связи с тем, что она является российской госкомпанией.