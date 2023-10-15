Экс-канцлер Германии отказался притворяться, что не дружил с Путиным

Экс-канцлер также указал на испортившиеся отношения с частью Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. По его словам, он сталкивается с неприязнью и критикой со стороны других членов партии, но эта критика не настолько болезненна, чтобы обращать на нее внимание.