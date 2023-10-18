Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

Российский президент также пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Северного морского пути, навигация по которому уже в следующем году станет круглогодичной на всем его протяжении. Путин также пригласил участников форума к участию в «Неделе транспорта» в середине ноября в Москве, где будут обсуждать в том числе создание «действующей комиссии по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе».