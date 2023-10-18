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Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

Ведомости

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс – один путь», рассказал, что Москва и Пекин разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», – сказал он.

Какой «Путь» Владимир Путин выбрал в Китае

Первый день пребывания в Пекине российский президент посвятил многочисленным двусторонним переговорам

Помимо этого, Путин отметил, что Россия рада успешной реализации форума «Один пояс – Один путь». Президент пожелал успехов Китаю в реализации всех планов и отметил, что это «касается многих из нас». «При таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается», – сказал он.

Российский президент также пригласил заинтересованные страны к участию в развитии Северного морского пути, навигация по которому уже в следующем году станет круглогодичной на всем его протяжении. Путин также пригласил участников форума к участию в «Неделе транспорта» в середине ноября в Москве, где будут обсуждать в том числе создание «действующей комиссии по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе».

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и и. о. премьер-министра Пакистана. Помимо этого, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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