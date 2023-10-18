Си Цзиньпин назвал Китай основным торговым партнером 140 стран

III Международный форум «Один пояс – один путь» проходит в Пекине 17-18 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и и. о. премьер-министра Пакистана. Помимо этого, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».