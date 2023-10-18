Си Цзиньпин назвал Китай основным торговым партнером 140 стран
Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс – один путь».
«Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран», – сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что в ближайшие пять лет, с 2024 по 2028 г., объем товарного экспорта и импорта превысит $32 трлн, а торговли услугами – $5 трлн. Согласно информации государственного статистического бюро Китая, по итогам III квартала 2023 г. ВВП КНР вырос на 5,2% в годовом выражении, до $12,5 трлн.
13 октября главное таможенное управления КНР опубликовало статистику, согласно которой по итогам девяти месяцев 2023 г. общий объем торговли России и Китая увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $176,4 млрд. Только за сентябрь объем экспорта и импорта составил $21,177 млрд.
III Международный форум «Один пояс – один путь» проходит в Пекине 17-18 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и и. о. премьер-министра Пакистана. Помимо этого, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».