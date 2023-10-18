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Си Цзиньпин назвал Китай основным торговым партнером 140 стран

Ведомости

Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс – один путь».

«Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран», – сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что в ближайшие пять лет, с 2024 по 2028 г., объем товарного экспорта и импорта превысит $32 трлн, а торговли услугами – $5 трлн. Согласно информации государственного статистического бюро Китая, по итогам III квартала 2023 г. ВВП КНР вырос на 5,2% в годовом выражении, до $12,5 трлн.

13 октября главное таможенное управления КНР опубликовало статистику, согласно которой по итогам девяти месяцев 2023 г. общий объем торговли России и Китая увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $176,4 млрд. Только за сентябрь объем экспорта и импорта составил $21,177 млрд.

III Международный форум «Один пояс – один путь» проходит в Пекине 17-18 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел двусторонние встречи с президентом Вьетнама, премьером Таиланда, президентом Монголии, президентом Лаоса и и. о. премьер-министра Пакистана. Помимо этого, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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