В Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе.
В состав российской делегации во главе с Путиным входят вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. Среди представителей бизнеса в российскую делегацию вошли гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, а также председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин и др.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 18 октября Путин и Си Цзиньпин также продолжат общение в узком формате, а позже – с глазу на глаз. По его словам, в рамках переговоров российский и китайский лидеры обсудят двусторонние отношения, обменяются мнениями и «сверят часы по международным делам и по региональным конфликтам, включая Украину». Песков допустил, что лидеры государств обсудят палестино-израильский конфликт, который «стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров».
В Пекине 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».