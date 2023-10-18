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В Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе.

В состав российской делегации во главе с Путиным входят вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. Среди представителей бизнеса в российскую делегацию вошли гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, а также председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин и др.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 18 октября Путин и Си Цзиньпин также продолжат общение в узком формате, а позже – с глазу на глаз. По его словам, в рамках переговоров российский и китайский лидеры обсудят двусторонние отношения, обменяются мнениями и «сверят часы по международным делам и по региональным конфликтам, включая Украину». Песков допустил, что лидеры государств обсудят палестино-израильский конфликт, который «стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров».

В Пекине 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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