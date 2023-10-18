В Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 18 октября Путин и Си Цзиньпин также продолжат общение в узком формате, а позже – с глазу на глаз. По его словам, в рамках переговоров российский и китайский лидеры обсудят двусторонние отношения, обменяются мнениями и «сверят часы по международным делам и по региональным конфликтам, включая Украину». Песков допустил, что лидеры государств обсудят палестино-израильский конфликт, который «стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров».