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В Госдуме предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя

Ведомости

Депутаты Госдумы от ЛДПР 18 октября внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который дает право на отсрочку от армии сотрудникам компаний, которые проходят обучение за счет работодателя – по ученическому договору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

Поправки вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что в случае их принятия право на отсрочку от армии появится у сотрудников, которые впервые получают профессию рабочего или должность служащего или получают их при наличии профессионального образования. Помимо этого, поправка будет распространяться также на тех сотрудников, которые, уже имея профессию рабочего или должность служащего, совершенствуют знания и навыки «без повышения образовательного уровня». Уточняется, что отсрочка будет действовать на срок действия ученического договора.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость принятия законопроекта связана с дефицитом квалифицированных кадров. В частности, по данным Минтруда, к 2030 г. российской экономике потребуются 73,6 млн работников. При этом уже сейчас в некоторых отраслях, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров.

По состоянию на 08:00 мск законопроект в Госдуму внесен не был, следует из думской электронной базы. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР, в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый замглавы комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и др. 

Летом 2023 г. в России был принят закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 г. Нижняя граница при этом останется на уровне 18 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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