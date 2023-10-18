В Госдуме предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя
Поправки вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Предполагается, что в случае их принятия право на отсрочку от армии появится у сотрудников, которые впервые получают профессию рабочего или должность служащего или получают их при наличии профессионального образования. Помимо этого, поправка будет распространяться также на тех сотрудников, которые, уже имея профессию рабочего или должность служащего, совершенствуют знания и навыки «без повышения образовательного уровня». Уточняется, что отсрочка будет действовать на срок действия ученического договора.
Согласно тексту пояснительной записки, необходимость принятия законопроекта связана с дефицитом квалифицированных кадров. В частности, по данным Минтруда, к 2030 г. российской экономике потребуются 73,6 млн работников. При этом уже сейчас в некоторых отраслях, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров.
По состоянию на 08:00 мск законопроект в Госдуму внесен не был, следует из думской электронной базы. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР, в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый замглавы комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и др.
Летом 2023 г. в России был принят закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 г. Нижняя граница при этом останется на уровне 18 лет.