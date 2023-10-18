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Гладков сообщил о перехвате восьми беспилотников в Белгородской области за сутки

Ведомости

За прошедшие сутки в Белгородской области было сбито и подавлено восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Шесть беспилотников самолетного типа было уничтожено в Белгородском районе: три дрона ПВО перехватила над селом Драгунское, по одному – над селами Пушкарное, Беломестное и Головино.

Также беспилотник был сбит в районе села Ольховка в Яковлевском городском округе, другой дрон коптерного типа посадили средствами РЭБ в селе Середа Шебекинского городского округа. Впоследствии он сдетонировал. Гладков подчеркнул, что во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Кроме того, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на окраине села Цаповка в Борисовском районе и с беспилотника – в селе Козинка в Грайворонском городском округе. В том же округе под обстрел попало село Дроновка. Также ВСУ нанесли удар по селу Староселье в Краснояружском районе. В общей сложности по региону запустили 18 снарядов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

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Ранее сегодня Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позже он заявил, что ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Обошлось также без пострадавших, но была повреждена линия электроснабжения, в результате чего электричество частично отключено в селах Новая Таволжанка и Архангельское.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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