Гладков сообщил о перехвате восьми беспилотников в Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки в Белгородской области было сбито и подавлено восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Шесть беспилотников самолетного типа было уничтожено в Белгородском районе: три дрона ПВО перехватила над селом Драгунское, по одному – над селами Пушкарное, Беломестное и Головино.
Также беспилотник был сбит в районе села Ольховка в Яковлевском городском округе, другой дрон коптерного типа посадили средствами РЭБ в селе Середа Шебекинского городского округа. Впоследствии он сдетонировал. Гладков подчеркнул, что во всех случаях обошлось без последствий на земле.
Кроме того, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на окраине села Цаповка в Борисовском районе и с беспилотника – в селе Козинка в Грайворонском городском округе. В том же округе под обстрел попало село Дроновка. Также ВСУ нанесли удар по селу Староселье в Краснояружском районе. В общей сложности по региону запустили 18 снарядов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Позже он заявил, что ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Обошлось также без пострадавших, но была повреждена линия электроснабжения, в результате чего электричество частично отключено в селах Новая Таволжанка и Архангельское.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.