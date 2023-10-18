Гладков сообщил о перехвате восьми беспилотников в Белгородской области за сутки

Кроме того, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на окраине села Цаповка в Борисовском районе и с беспилотника – в селе Козинка в Грайворонском городском округе. В том же округе под обстрел попало село Дроновка. Также ВСУ нанесли удар по селу Староселье в Краснояружском районе. В общей сложности по региону запустили 18 снарядов. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.