ЦАХАЛ подтвердил причастность «Исламского джихада» к удару по больнице в Газе
Армия Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование и подтвердила, что ответственность за удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга.
«Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет "Исламский джихад"», – сказал он (цит. по ТАСС).
Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах, которые были мирными жителями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Позже в Ираке также объявили трехдневный траур.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада», также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там. Аналогичное мнение высказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возложил ответственность за удар на террористов.
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.