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Политика

ЦАХАЛ подтвердил причастность «Исламского джихада» к удару по больнице в Газе

Ведомости

Армия Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование и подтвердила, что ответственность за удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга.

«Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет "Исламский джихад"», – сказал он (цит. по ТАСС).

Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах, которые были мирными жителями. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Позже в Ираке также объявили трехдневный траур. 

Ранее по теме: Удар по больнице в секторе Газа. Главное

Армия Израиля (ЦАХАЛ) позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада», также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там. Аналогичное мнение высказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возложил ответственность за удар на террористов.

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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