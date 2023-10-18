Украинский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному сроку
Суд на Украине заочно приговорил погибшего заместителя председателя российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному лишению свободы, сообщило украинское издание «Граты».
Малиновский райсуд Одессы признал его виновным в государственной измене и коллаборационизме. Коллегия судей также постановила конфисковать имущество Стремоусова и взыскать с него 13 000 гривен (около $360) судебных расходов.
Уточняется, что приговор был вынесен, поскольку украинские власти не могут подтвердить смерть Стремоусова. Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября 2022 г. Как заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, виновником аварии является водитель грузовика.
Стремоусов – политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News».