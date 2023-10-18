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Украинский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному сроку

Ведомости

Суд на Украине заочно приговорил погибшего заместителя председателя российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному лишению свободы, сообщило украинское издание «Граты».

Малиновский райсуд Одессы признал его виновным в государственной измене и коллаборационизме. Коллегия судей также постановила конфисковать имущество Стремоусова и взыскать с него 13 000 гривен (около $360) судебных расходов.

Уточняется, что приговор был вынесен, поскольку украинские власти не могут подтвердить смерть Стремоусова. Стремоусов погиб в результате ДТП 9 ноября 2022 г. Как заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, виновником аварии является водитель грузовика.

Стремоусов – политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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