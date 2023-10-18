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Госдума ратифицировала договор с Индонезией о выдаче преступников

Ведомости

Государственная дума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Индонезией о выдаче преступников. Об этом сообщили на сайте законодательного органа.

Согласно документу, подписанному в провинции Бали 31 марта 2023 г., Россия и Индонезия «обязуются выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора». Преступление влечет выдачу, «если оно в соответствии с законодательством каждого из государств-сторон является уголовно наказуемым», а также наказывается лишением свободы на срок не менее одного года.

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«Интерфакс» со ссылкой на замминистра юстиции Андрея Логинова уточняет, что договор содержит ряд ограничений, которые касаются ситуаций, когда запрашиваемая сторона будет считать, что выдача лица могла бы нанести ущерб её суверенитету или безопасности. При этом в Министерстве рассчитывают, что Индонезия будет выдавать России, в частности, тех, кто дискредитировал участников спецоперации, распространял ложные сведения о российских вооруженных силах или финансировал ВСУ.

Логинов также отметил, что в 2020 г. генпрокуратура направила один запрос о выдаче в Россию, в 2021 г. – два запроса о выдаче двух лиц, в 2022 г. – один запрос. В 2023 г. было направлено два запроса о выдаче в Россию и принято решение о депортации одного лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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