Госдума ратифицировала договор с Индонезией о выдаче преступников

Логинов также отметил, что в 2020 г. генпрокуратура направила один запрос о выдаче в Россию, в 2021 г. – два запроса о выдаче двух лиц, в 2022 г. – один запрос. В 2023 г. было направлено два запроса о выдаче в Россию и принято решение о депортации одного лица.